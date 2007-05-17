Рабинович хочет купить Арсенал

Известный бизнесмен Вадим РАБИНОВИЧ намерен купить футбольный клуб «Арсенал».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Виталия ЖУРАВСКОГО.

По его словам, вчера, 16 мая, завершились переговоры между Киевской городской государственной администрацией и бизнесменом.

В.Рабинович приобретет 77% уставного фонда футбольного клуба «Арсенал» в частную собственность. Еще 3% акций «Арсенала» из 80%, которые выставлялись на продажу, останутся в муниципальной собственности.

Как сообщалось, еще в июне 2006 года депутаты Киевсовета приняли решение о продаже 80% уставного фонда ФК «Арсенал» и до сегодняшнего дня продолжались поиски инвестора, который бы согласился на предложение приобрести этот клуб.

По информации пресс-службы, на протяжении прошлого года ФК «Арсенал» получил в полном объеме предусмотренные бюджетом Киева 55 млн. грн. для своего развития. Ради того, чтобы сохранить футбольный клуб, столичная власть продолжала его финансирование и в этом году.