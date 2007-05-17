Рабинович хочет купить Арсенал
Завершились переговоры
Известный бизнесмен Вадим РАБИНОВИЧ намерен купить футбольный клуб «Арсенал».
|Виталий ЖУРАВСКИЙ
По его словам, вчера, 16 мая, завершились переговоры между Киевской городской государственной администрацией и бизнесменом.
В.Рабинович приобретет 77% уставного фонда футбольного клуба «Арсенал» в частную собственность. Еще 3% акций «Арсенала» из 80%, которые выставлялись на продажу, останутся в муниципальной собственности.
Как сообщалось, еще в июне 2006 года депутаты Киевсовета приняли решение о продаже 80% уставного фонда ФК «Арсенал» и до сегодняшнего дня продолжались поиски инвестора, который бы согласился на предложение приобрести этот клуб.
По информации пресс-службы, на протяжении прошлого года ФК «Арсенал» получил в полном объеме предусмотренные бюджетом Киева 55 млн. грн. для своего развития. Ради того, чтобы сохранить футбольный клуб, столичная власть продолжала его финансирование и в этом году.