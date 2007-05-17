Дрогба примерил Золотую Бутсу (фото)

Форвард лондонского "Челси" Дидье Дрогба забил в этом сезоне больше всех голов в Премьер-лиге (20). Вчера ему вручили Золотую Бутсу.

Помимо этой награды, Дрогба получил 21,000 фунтов на благотворительность по своему выбору - по тысяче за каждый забитый им гол, и еще одну - за то, что стал первым игроком с таким достижением.

По количеству голов Дрогба обогнал Бенни Маккарти из "Блэкберна", который забил 18 голов, и Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед", который забил 17.

Дрогба стал первым игроком "Челси", получившим Золотую Бутсу, с тех пор как Джимми Флойд Хассельбайнк забил 23 гола в Премьер-лиге в сезоне 2000/01.

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