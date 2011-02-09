Калитвинцев: по качеству игры мы румынов переиграли

Национальная команда Украины по качеству игры переиграла сборную Румынии, а вот по счету - нет.

Об этом заявил тренер команды Юрий Калитвинцев, пишет sport-express.ua.

"Что касается игры - я это сказал ребятам в раздевалке, - секундная потеря концентрации превращается в то, что мы видели. По качеству игры мы румынов переиграли, по счету - нет. Пенальти - это дело такое, мы не обращали на это внимание. Даже если бы проиграли, хотя я в это не верил - разговор после матча был бы таким же, как и сейчас", - сказал он.

"Это был прекрасный спарринг для футболистов наших еврокубковых команд, для всей нашей сборной в целом. Самое главное, что обошлось без травм. Ни одна, ни другая команда не хотела проиграть. Дай Бог, чтобы было побольше таких спаррингов", - отметил Калитвинцев.

На вопрос, планировал ли он делать замену голкипера перед серией пенальти, наставник ответил: "Думаю, минут за пять до конца матча вы все ее планировали. Главное было объяснить ребятам, зачем мы им кричали выбить мяч за пределы поля. Хорошо, что Саша успел переодеться и выйти на поле".

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