Украинцы лучше всех в мире ловят рыбу на мормышку

Украинские спортсмены-рыбаки стали чемпионами мира по лову рыбы со льда на мормышку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, с 1 по 7 февраля в Харьковской области состоялся чемпионат мира по лову рыбы со льда на мормышку. Соревнования проходили при поддержке министерства и Харьковской областной государственной администраций.

Участие в чемпионате приняли спортсмены-рыбаки из 14 стран мира.

Сборная Украины во второй раз в истории стала чемпионом мира по лову рыбы со льда на мормышку. Второе место заняла сборная Польши, которая во втором туре продемонстрировала очень хорошую технику и сумела обойти сборную Латвии, которая заняла третье место в общем зачете. Четвертые – спортсмены из Литвы. Пятое место – у Беларуси. Шестое место заняла сборная команда России.