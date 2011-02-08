Карпаты победили Шахтер и выиграли Copa Del Sol

В понедельник, 7 февраля, состоялся финал проходившего в Испании товарищеского турнира Copa Del Sol, в котором сразились представители Украины донецкий Шахтер и львовские Карпаты.

На пути к финалу Шахтер обыграл Норшеланд и Русенборг, а Карпаты были сильнее Гетеборга и Олесунда. Однако к главному поединку турнира обе команды подошли с существенными кадровыми потерями, вызванными матчами сборных и травмами. В итоге Мирча Луческу мог рассчитывать всего лишь на 12 игроков. У Олега Кононова ситуация была получше, но и львовяне не были представлены сильнейшим составом.

В первом тайме больше голевых возможностей имели горняки: в частности забивать должны были Виценец, Дуглас Коста и Луис Адриано, однако каждый раз им не хватало самую малость. Карпаты ответили лишь ударом в перекладину.

По истечению первой трети второго тайма львовской команде удалось открыть счет: Игорь Худобяк неотразимо пробил из-за пределов штрафной. В ответ Шахтер не сумел наладить контригру и в оставшееся время горняки отметились лишь несколькими дальними ударами.

В итоге Карпаты добыли минимальную победу, которая позволила львовянам выиграть первый трофей в этом году.

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