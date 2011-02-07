Интерпол заинтересовался суперматчем английской Премьер-лиги

Фантастический матч 26-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл Юнайтед" - "Арсенал", который завершился со счетом 4:4, заинтересовал Интерпол. Как сообщает французский телеканал Premiere, информация о странном характере матча и подозрительных ставках поступила в Интерпол от "источников, близких к Министерству юстиции Германии".

ТСН напомнинает ход матча: "канониры" до 26 минуты вели со счетом 4:0, но во втором тайме пропустили четыре мяча, сведя поединок к ничьей.

Особенное внимание правоохранительных органов привлекли чешские легионеры "Арсенала" Томаш Росицки, которые появились на поле на 72 минуте. Полузащитник был причастен к двум голам "сорок": он заработал пенальти, а также штрафной, который привел к четвертому голу.

Интерпол также не оставил без внимания и действия главного арбитра встречи Фила Дауда, который назначил два пенальти в ворота "канониров" и изъял на 50 минуте защитника гостей Абу Диаби.

В конце отметим, что после первого тайма при счете 4:0 в пользу гостей коэффициент на ничью в букмекерских конторах превышал отметку 100.