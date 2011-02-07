Кличко выдвинул Хэю ультиматум

Чемпион мира IBF/WBO/IBO Владимир Кличко заявил, что если чемпион мира WBA Дэвид Хэй не согласится на бой 2 июля, то они никогда не встретятся в ринге.

"Я знаю, что британские фанаты бокса с нетерпением ждут нашей встречи, как и я. Я готов, и я подтверждаю, что готов драться 2 июля, как мы и говорили раньше. Или он соглашается, или этот бой мёртв", — цитирует Кличко BBC.

Чемпионат.ру