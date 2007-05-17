Завершился драматический финал Кубка УЕФА

Завершился финальный матч Кубка Европейской футбольной ассоциации между Эспаньолом и Севильей. Под холодным шотландским дождём в Глазго две испанские команды обменялись голами на 18-й (Адриано, Севилья) и 28-й (Риера, Эспаньол) минуте и перевели основное время в овертайм. Причем Эспаньол с 68-й минуте играл вдесятером (за два подката сзади удалён Мойзес) и по этой вполне понятной причине предпочитал послематчевые пенальти рискованным атакам.

На 15-й минуте экстра-тайма “Севилья” по-хоккейному сыграла “передачу на пятачок”: Даниэл отправил мяч на правый фланг, Хесус Навас прострелил низом, Кануте сыграл на опережение и протолкнул мяч с метра перед воротами. 2:1.

Единственная острая атака Эспаньола... оказалась успешной. Удар Джонатаса в нижнюю девятку с 20 метров после его же прохода и перепасовки с партнёром – и счёт снова равный. 2:2 на 27-й добавленной минуте.

Пенальти. Первой бьёт Севилья.

Кануте. Вправо, вратарь достаёт мяч, но не может остановить. 1:0.

Гарсия. Палоп отбивает мяч.

Драгутинович. Забивает влево несильно, обманув вратаря. 2:0.

Пандиани. Блестящая уверенная девятка. 2:1.

Даниел. Выше ворот...

Джонатас. Палоп отбивает мяч.

Пуэрта. Копия гола Драгутиновича. 3:1

Торрехон. И Палоп в третий раз отбивает мяч.

Кубок УЕФА уезжает в Севилью.