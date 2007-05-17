Завершился драматический финал Кубка УЕФА
Итог матча решили 11-метровые
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На 15-й минуте экстра-тайма “Севилья” по-хоккейному сыграла “передачу на пятачок”: Даниэл отправил мяч на правый фланг, Хесус Навас прострелил низом, Кануте сыграл на опережение и протолкнул мяч с метра перед воротами. 2:1.
Единственная острая атака Эспаньола... оказалась успешной. Удар Джонатаса в нижнюю девятку с 20 метров после его же прохода и перепасовки с партнёром – и счёт снова равный. 2:2 на 27-й добавленной минуте.
Пенальти. Первой бьёт Севилья.
Кануте. Вправо, вратарь достаёт мяч, но не может остановить. 1:0.
Гарсия. Палоп отбивает мяч.
Драгутинович. Забивает влево несильно, обманув вратаря. 2:0.
Пандиани. Блестящая уверенная девятка. 2:1.
Даниел. Выше ворот...
Джонатас. Палоп отбивает мяч.
Пуэрта. Копия гола Драгутиновича. 3:1
Торрехон. И Палоп в третий раз отбивает мяч.
Кубок УЕФА уезжает в Севилью.