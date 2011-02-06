Результаты 26-го тура английской Премьер-лиги

Ливерпуль закрепился в "семерке"

Сегодняшними матчами завершился 26-й тур английской Премьер-лиги. Вест Хэм - Бирмингем 0:1 (Жигич 64) Челси - Ливерпуль 0:1 (Мейрелеш 69) Напомним, что вчера сыграли Сток Сити - Сандерленд - 3:2 (Карью 32, Хут 82, 90 – Ричардсон 2, Гьян 47) Астон Вилла - Фулхем - 2:2 (Пайнтсил 13 авт., Уокер 72 – Джонсон 51, Демпси 78) Эвертон - Блэкпул - 5:3 (Саа 19, 47, 76, 84, Бэкфорд 79 – Баптист 37, Панчен 61, Адам 64) Манчестер Сити - Вест Бромвич - 3:0 (Тевес 17, 21, 38 пен.) Ньюкасл - Арсенал - 4:4 (Бартон 68 пен., 83 пен., Бест 74, Тиоте 87 – Уолкот 1, Джуру 3, ван Перси 10, 26) Тоттенхем - Болтон - 2:1 (Ваарт 6 пен., Кранчар 90 – Старридж 55) Уиган - Блэкберн - 4:3 (Маккарти 34, 56, Подальега 49, Уотсон 65 – Робертс 23, Самба 57, Данн 80 пен.) Вулверхемптон - МЮ - 2:1 (Элокоби 10, Дойл 39 – Нани 3) *** Игры 27-го тура пройдут 12 февраля МЮ (54) - Манчестер Сити (49) Вест Бромвич (26) - Вест Хэм (24) Ливерпуль (38) - Уиган (26) Арсенал (50) - Вулверхэмптон (24) Бирмингем (27) - Сток Сити (33) Блэкберн (31) - Ньюкасл (31) Блэкпул (28) - Астон Вилла (29) Сандерленд (37) - Тоттенхэм (44) 13 февраля Болтон (33) - Эвертон (30) 14 февраля Фулхэм (30) - Челси (44) Кроме того, 15 февраля играют Бирмингем - Ньюкасл (пропущенный матч 18-го тура)

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