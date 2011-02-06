Результаты 26-го тура английской Премьер-лиги

19:51, 06 февраля 2011
Спорт
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Ливерпуль закрепился в "семерке"

Сегодняшними матчами завершился 26-й тур английской Премьер-лиги.

Вест Хэм - Бирмингем 0:1 (Жигич 64)

Челси - Ливерпуль 0:1 (Мейрелеш 69)

Напомним, что вчера сыграли

Сток Сити - Сандерленд - 3:2 (Карью 32, Хут 82, 90 – Ричардсон 2, Гьян 47)

Астон Вилла - Фулхем - 2:2 (Пайнтсил 13 авт., Уокер 72 – Джонсон 51, Демпси 78)

Эвертон - Блэкпул - 5:3 (Саа 19, 47, 76, 84, Бэкфорд 79 – Баптист 37, Панчен 61, Адам 64)

Манчестер Сити - Вест Бромвич - 3:0 (Тевес 17, 21, 38 пен.)

Ньюкасл - Арсенал - 4:4 (Бартон 68 пен., 83 пен., Бест 74, Тиоте 87 – Уолкот 1, Джуру 3, ван Перси 10, 26)

Тоттенхем - Болтон - 2:1 (Ваарт 6 пен., Кранчар 90 – Старридж 55)

Уиган - Блэкберн - 4:3 (Маккарти 34, 56, Подальега 49, Уотсон 65 – Робертс 23, Самба 57, Данн 80 пен.)

Вулверхемптон - МЮ - 2:1 (Элокоби 10, Дойл 39 – Нани 3)

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Игры 27-го тура пройдут

12 февраля

МЮ (54) - Манчестер Сити (49)

Вест Бромвич (26) - Вест Хэм (24)

Ливерпуль (38) - Уиган (26)

Арсенал (50) - Вулверхэмптон (24)

Бирмингем (27) - Сток Сити (33)

Блэкберн (31) - Ньюкасл (31)

Блэкпул (28) - Астон Вилла (29)

Сандерленд (37) - Тоттенхэм (44)

13 февраля

Болтон (33) - Эвертон (30)

14 февраля

Фулхэм (30) - Челси (44)

Кроме того, 15 февраля играют

Бирмингем - Ньюкасл (пропущенный матч 18-го тура)

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