Шевченко будет играть в ”Челси”

Интересно, что никто не вынуждал Берлускони выступать с шокирующими заявлениями. Журналисты итальянского информационного агентства ANSA всего лишь спросили Берлускони, что он думает о Шевченко. И тот ответил: "А вы знаете, что он собирается уходить? Он будет играть в Англии". Дополнительную информацию Берлускони сообщать отказался.

Напомним, что "Челси" мечтает увидеть Шевченко в своем составе уже года три. И Роман Абрамович, владелец лондонского клуба, уже не раз предлагал за Шевченко астрономические сумму. Впрочем, надо отметить, что "Челси" в данный момент вообще единственный клуб, который может позволить себе купить украинца.

По сведениям британской прессы, "Челси" готов отдать за Шевченко не только деньги, но и форварда Эрнана Креспо, который в прошлом сезоне очень удачно играл в "Милане". Общая сумма сделки оценивается в 40 миллионов фунтов.

Стоит отметить, что Шевченко не сыграет в последнем матче чемпионата Италии этого сезона против "Ромы" из-за травмы колена. Да и его восстановление к началу чемпионата мира пока находится под большим вопросом.

РБК