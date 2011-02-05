Футбольные фанаты разгромили и подожгли театр

Фанаты греческого футбольного клуба "Олимпиакос" подожгли в пятницу театр незадолго до начала представления о конкурирующей команде, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на афинских коллег.

Около 25 человек сожгли и разрушили значительную часть сцены театра в Афинах за несколько минут до начала спектакля, посвященного футбольному клубу ПАОК из Салоник, сообщает агентство.

Нападавшие использовали бутылки с зажигательной смесью и ломы, а также пустили в зале слезоточивый газ. При погроме нападавшие скандировали лозунги в поддержку ФК "Олимпиакос".

"Ситуация была дикая. Они разбивали все, что им попадалось", - сказал агентству режиссер спектакля "Путешествуя с ПАОК" Ставрос Циолис. О пострадавших среди зрителей не сообщается, однако известно, что один человек был ограблен. Задержать нападавших по горячим следам не удалось.