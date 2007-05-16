Луческу отправил футболистов Шахтера в забой (фото)

Сегодня футболисты «Шахтера» отправились на шахту «Комсомолец Донбасса», расположенную в городе Кировское Донецкой области, сообщает официальный сайт «Шахтера». Таким образом, «горняцкий» клуб возобновил старую традицию, берущую свое начало еще в союзные времена. Тем более что болельщики клуба неоднократно указывали, что игроки «Шахтера» обязаны знать, что собой представляет нелегкий шахтерский труд. Дата 16 мая выбрана не случайно. Ровно 3 года назад Мирча Луческу официально возглавил ФК «Шахтер». Когда обсуждался проект посещения предприятия горнодобывающей отрасли, тренер сказал, что хочет именно таким образом отметить трехлетие своей донецкой карьеры.

Времени на все мероприятие отвели не так уж и много. После шахты команда должна отдохнуть и полноценно провести вечернюю тренировку.

Фото официального сайта ФК "Шахтер"