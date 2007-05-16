Тренера “Челси” Моуринью арестовали

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Челси" Жозе Моуринью арестовали в Лондоне из-за стычки с представителями правосудия, пытавшимися отобрать у португальца его любимую собаку.

Как сообщает Sky News со ссылкой на представителей Скотланд-Ярда, инцидент произошел в центре британской столицы, где проживает футбольный специалист.

Чиновник местной службы защиты животных в сопровождении офицера полиции попытались конфисковать у Жозе Моуринью его йоркширского терьера. Собаку намеревались поместить в карантин, так как, по данным службы, она была вывезена за пределы Англии, а затем вернулась назад без необходимых прививок.

Полицейские пришли к тренеру домой, когда тот находился вместе с игроками своей команды на торжественной церемонии награждения по итогам сезона. Его жена Тами сообщила об этом по телефону, и Моуринью немедленно покинул церемонию, вызвал такси и поехал домой, где попытался самостоятельно разобраться с полицией.

В фешенебельном двухэтажном доме, который семейство Моуринью арендует за 19 000 фунтов в месяц, помимо жены в это время находилось еще двое детей тренера - десятилетняя дочь Матильда и шестилетний сын Жозе-младший. Увидев слезы на их глазах, обычно галантный португалец пришел в ярость.

В результате стычки португалец был арестован и доставлен в отделение полиции западного Лондона. Через некоторое время задержанного освободили, предупредив о недопустимости сопротивления полиции.

Между тем, по данным The Sun, любимцу тренера "Челси" все же удалось избежать карантина – в возникшей суматохе терьер бежал.

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