Сегодня началась регистрация на портале продажи билетов на Евро-2012

Сегодня началась регистрация на портале продажи билетов на матчи Евро-2012 на сайте uefa.com.

Об этом сообщил председатель департамента УЕФА по планированию и продаже билетов Педро КОРРЕЙЯ журналистам во время семинара по продаже билетов на Евро-2012, который состоялся в Киеве.

Он рассказал, что с сегодняшнего дня все заинтересованные лица могут зарегистрироваться, оставив свои данные в соответствующем разделе сайта uefa.com.

Он добавил, что первым, кто сегодня утром зарегистрировался на сайте с целью дальнейшего заказа билетов на Евро-2012, стал болельщик из Южной Кореи.

Представитель УЕФА также отметил, что прием заказов на билеты на матчи Евро-2012 начнется 1 марта и завершится 31 марта 2011 года.

После этого, по его словам, в середине апреля этого года состоится розыгрыш билетов в лотерею. По его словам, эта процедура необходима поскольку попасть на матчи Евро любителей значительно больше, чем билетов на игры.

П.КОРРЕЙЯ подчеркнул, что процедура лотереи будет происходить в компьютерном режиме под наблюдением нотариуса. После проведения лотереи ее победители получат соответствующие сообщения и должны будут оплатить стоимость билетов.

Также он рассказал, что непосредственно печатание и распространение билетов на матчи Чемпионата планируется провести в апреле 2012 года, после этого они будут отправлены победителям лотереи.