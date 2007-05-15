Моуринью хотел бы расстаться с Шевченко

Вчера Жозе Моуринью усилил сомнения относительно будущего Андрея Шевченко в "Челси", выразив недовольство его вкладом в команду в этом сезоне и поставив под вопрос желание игрока упрочить свои позиции в клубе.

Моуринью хотел бы расстаться с украинским нападающим этим летом, хотя шансы на его уход кажутся небольшими, поскольку серьёзных претендентов на футболиста, стоившего 30 миллионов фунтов, когда "Челси" приобрёл его год назад, и получающего зарплату в 130 тысяч в неделю, нет.

В выходные возникла небольшая шумиха в связи с тем, что, как стало известно, семья Шевченко отозвала заявку на строительство нового гаража в их доме в графстве Суррей. Однако, несмотря на слухи о том, что недвижимость была выставлена на продажу, дом стоимостью 7 миллионов не продаётся. 30-летний Шевченко концентрируется на восстановлении после операции на паховой грыже, и он уверен, что в следующем сезоне улучшит показатель своей результативности, который в нынешнем сезоне составил лишь 14 голов.

Однако Моуринью не собирается облегчать ему жизнь и продолжает пользоваться каждой возможностью, чтобы покритиковать его на публике. В своей колонке в программке к домашнему матчу с "Эвертоном" в воскресенье Моуринью положительно оценил выступление всех новых игроков, за исключением Халида Булахруза, однако отметил, что "сезон Шевы не оправдал ничьих ожиданий, в том числе и моих" - тема, к которой он с удовольствием вернулся вчера.

"Его развитие зависит от него самого, - сказал Моуринью. - Надеюсь, он недоволен сезоном, который отыграл за нас. Я надеюсь, что он недоволен своим вкладом в команду. Если он недоволен, то это уже хорошее начало. Он игрок "Челси". У него есть контракт. И если он недоволен и хочет попытаться сделать всё от него зависящее, тогда всё в его руках".

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