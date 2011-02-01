Билеты на матчи Евро-2012 будут продаваться исключительно через сайт

Председатель местного организационного комитета Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ сообщил, что билеты на матчи чемпионата Европы 2012 года будут продаваться исключительно через сайт uefa.com.

Об этом он заявил журналистам в ходе семинара по продаже билетов на Евро-2012, который состоялся в Киеве.

М.ЛУБКИВСКИЙ отметил, что основной целью этой системы является защита от продажи поддельных билетов.

Он сказал, что всего в продажу поступит около 1,4 млн. билетов на 31 матч чемпионата.

По словам М.ЛУБКИВСКОГО, предусматривается, что около 75% от общего количества имеющихся на матчи Евро-2012 билетов получат футбольные болельщики конкретных команд.

М.ЛУБКИВСКИЙ рассказал, что все билеты будут распределены на несколько групп. Первую из них составят билеты, которые будут продаваться на каждый отдельный матч.

Вторую группу билетов составят пропуска, приобретя которые болельщики смогут посещать матчи с участием избранной ими команды. С учетом конкретных потребностей болельщиков предлагается два типа таких билетов: комплекты билетов на групповые матчи чемпионата и комплекты билетов на все матчи турнира.

Приобретя второй вариант комплекта, болельщики получат возможность посещать все матчи до самого финала с участии избранной команды.

Ваучер становится недействительным, когда команда выбывает из турнира. После этого владелец комплекта получит возмещение стоимости матчей этой стадии, в которую не попала его команда.

Еще одним вариантом комплекта билетов являются билеты, дающие возможность попасть на матчи, которые будут проходить на конкретном стадионе.