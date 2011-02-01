УЕФА шокирована ценой трансфера Торреса

Цифра в 50 миллионов фунтов за переход Фернандо Торреса из "Ливерпуля" в "Челси" шокировала представителей УЕФА. Чиновники считают, что футболист не может стоить таких безумных денег.

Дело в том, что в УЕФА рассматривали "Челси", как главного сторонника введения правил финансового "фейр-плей". Это правило означает, что клубы в течение трех лет должны ограничить свои убытки до 45 миллионов евро.

Больше того, руководство "Челси" как раз предлагал УЕФА ввести "потолок" зарплат. Это предложение было одобрено УЕФА. Но мегатрансфером Торреса "Челси" сам нарушил все договоренности.

ТСН напоминает, что трансфер Торреса состоялся в заключительные часы трансферного окна.