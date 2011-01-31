Ливерпуль согласился продать Торреса

Футбольный клуб "Ливерпуль" подтвердил, что договорился с "Челси" о трансфере испанского футболиста Фернандо Торреса. Теперь Торрес может вступать в переговоры с лондонским клубом.

Ранее "Ливерпуль" отказал в просьбе о трансфере, поскольку по контракту 26-летний испанец должен остаться в команде до 2013 года. Однако широко сообщалось, что контракт позволяет ему уйти в другой клуб, если тот готов выложить за него, по меньшей мере, 50 млн фунтов ($79.5 млн).

В "Ливерпуле" Торреса заменит 22-летний нападающий из "Ньюкасла" Энди Кэрролл.