Игроки сборной Украины разделись для календаря ФФУ (фото)

Федерация футбола Украины выпустила свой официальный календарь на 2011 год. Игроки национальной сборной предстали на его страницах в несколько необычном ракурсе. Ради этого была устроена специальная фотосессия, результатом которой ее участники остались довольными.

«Для нас, футболистов, главное дело - это самое игра и подготовка к ней, но было очень приятно почувствовать себя в другой ипостаси говорит один из героев фотосессии Артем Федецкий. Пришлось побывать в роли актера, сыграть эмоции так, чтоб было правдиво. Мне понравился контраст черно-белого фото и ярких сине-желтых красок национального стяга на наших лицах. Как по мне, вышло и оригинально, и патриотически».

«Календарь понравился - поддерживает партнера по сборной Дмитрий Чигринский. Оригинальным кажется решение напечатать фото в черно-белом цвете. Это усиливает характер персонажей. Съемки во время сбора запомнились, хотя для многих это была не первая фотосессия. Позировать с обнаженным торсом лично мне пока не доводилось. Фотографы сделали все профессионально: ребята шутили, просили проявить себя в разных настроениях, что лишь усиливало удовольствие от необычной работы. Ее итогом и стал календарь, который, надеюсь, понравится болельщикам».

ФФУ

