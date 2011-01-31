Динамо избавилось от форварда сборной Бразилии

Киевское "Динамо" договорилось с французским "Бордо" о переходе нападающего сборной Бразилии Андре. До лета 19-летний форвард будет играть в аренде во Франции, после чего "Бордо" будет иметь возможность выкупить форварда за 10 миллионов евро. Об этом рассказал президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Действительно, к нам поступило предложение от "Бордо" об аренде Андре. Мы решили его принять, чтобы не мариновать парня в запасе - может, там у него будет возможность получить нормальную игровую практику, - отметил Суркис. - Так будет лучше и для нас, и для футболиста. Есть в этом соглашении и пункт о праве выкупа. Там идет речь о 10 миллионах евро".

Напомним, Андре перешел в "Динамо" летом из бразильского "Сантоса" за 8 миллионов евро. Однако в "Динамо" игроку сборной Бразилии не удалось пробиться в "основу" и он первую половину сезона просидел на скамье запасных.

Юрий Семин взял Андре на первый сбор и уже в процессе заявил, что Андре далек от основного состава "Динамо".

ТСН