Eurosport назвал трех главных претендентов на ”Золотую бутсу”

Европейский сезон подходит к своему завершению, и наступает время получения личных трофеев, в ряду которых приз лучшему бомбардиру - "Золотая бутса" - занимает явно не последнее место. На данный момент в лидерах идет форвард "Ромы" Франческо Тотти, на счету которого 26 голов, забитых в матчах Серии А. Второе место удерживает за собой нападающий "Херенвена" Афонсо Алвес, который в нынешнем сезоне в чемпионате Голландии отметился 34-мя точными ударами.

Первенство Тотти не должно удивлять, отмечает Eurosport. Уже не первый год УЕФА в борьбе за "Золотую бутсу" к разным чемпионатам применяет определенный коэффициент. Для первенств Англии, Испании, Италии, Германии таковой равен двум, а для второй группы континентальных чемпионатов, в которую входит Голландия, - 1,5. Таким образом, получается, что у капитана римлян в общем зачете количество баллов равно 52, а у Алвеса - 51.

Составить им реальную конкуренцию на сегодняшний день может, пожалуй, только нападающий мадридского "Реала" Руд ван Нистелрой, на счету которого 21 гол. В чемпионате Испании осталось сыграть еще четыре тура, и если судить по динамике, с которой голландский форвард забивает (шесть мячей в последних четырех играх), то догнать Тотти - задача для него вполне посильная. Правда, только при условии, что итальянец в оставшихся двух турах чемпионата Италии забивать не будет.

Последним представителем "Реала", который примерил "Золотую бутсу", был мексиканский форвард Уго Санчес, наколотивший в сезоне 1989/90 за 35 матчей 38 голов. Тогда он разделил первый приз с Христо Стоичковым, выступавшим на тот момент за болгарский "Средец".

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