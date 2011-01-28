УЕФА может лишить Украину Евро-2012 (официальное письмо)

УЕФА может лишить Украину права проведения Евро-2012, в случае продолжения вмешательства органов государственной власти в деятельность ФФУ.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, об этом идет речь в письме УЕФА в адрес ФФУ.

Согласно сообщению, исполком УЕФА под председательством президента Мишеля ПЛАТИНИ рассмотрел вопрос о письме ФИФА к Федерации футбола Украины от 24 января, в котором речь идет о вмешательстве представителей государственных органов власти в деятельность национальной ассоциации. Исполнительный комитет УЕФА поддержал позицию ФИФА, которая полностью отвечает положениям ст. 7 Устава УЕФА.

Поэтому УЕФА направил письмо ФФУ с требованием принять "необходимые конкретные меры и предоставить соответствующее подтверждение, что эти процессы прекратились". В УЕФА констатируют, что, вне всякого сомнения, дисквалификация Федерации футбола Украины приведет, помимо прочего, к тому, что ни один из клубов, относящихся к ФФУ, не сможет принять участие в соревнованиях под эгидой УЕФА, как и национальные сборные Украины не будут иметь права соревноваться в турнирах УЕФА. Более того, в письме УЕФА к ФФУ говорится: "Исполнительный комитет УЕФА единодушно решил, что в случае приостановки членства ФФУ в составе ФИФА проведение финальной части чемпионата Европы 2012 года в Украине было бы неразумным".

В качестве превентивной меры УЕФА решило на жеребьевку отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2013, которая состоится в четверг, 3 февраля, заранее отправить сборную Украины в группу из шести команд, а не из пяти. Таким образом, в случае дисквалификации ФФУ и автоматического исключения сборной Украины из этого турнира календарь матчей претерпит минимальные изменения. Аналогичная процедура будет применена к Боснии и Герцеговине, которая также рискует прекращением членства в ФИФА.

Как сообщал УНИАН, 24 января ФИФА обратилась с письмом к ФФУ с требованием не сменять свое руководство до истечения срока его полномочий в 2012 году.

В ФИФА говорят, что ссылаются на письмо от 11 января 2011 года от первого вице-президента ФФУ Сергея СТОРОЖЕНКО, который информирует о требовании 38 коллективных членов Федерации футбола Украины созвать внеочередную генеральную ассамблею с главным вопросом повестки дня о выражении недоверия президенту ФФУ. “В этой связи мы получили очевидные доказательства того, что некоторые из этих 38 коллективных членов приняли решение требовать созыва такой внеочередной генеральной ассамблеи в силу того, что на их делегатов было оказано сильное давление со стороны представителей правительства и других лиц, не имеющих отношения к ФФУ. Кроме того, некоторые заседания коллективных членов ФФУ были проведены не в соответствии с правилами и регламентными документами ФФУ”, – говорится в письме ФИФА.

Кроме того, ФИФА считает, что имеются очевидные признаки того, что с учетом нынешней ситуации вмешательство не прекратится. Ввиду этого, ФИФА требует, чтобы ФФУ обеспечила неизменный состав своего действующего Исполнительного комитета до истечения срока его законных полномочий в 2012 г. ФИФА не будет признавать никакого другого руководства, которое могло бы появиться в результате вмешательства.

15 декабря 2010 года должен был состояться очередной Конгресс Федерации футбола Украины, однако большинство его делегатов отказалось утвердить повестку дня этого заседания, и конгресс фактически не состоялся. Тогда же некоторые делегаты требовали внести в повестку дня вопрос о выражении недоверия действующему президенту ФФУ Григорию СУРКИСУ, однако сам Г.СУРКИС отказался поставить этот вопрос на голосование. Он отметил, что такое требование является незаконным, поскольку все предложения к повестке дня очередного Конгресса ФФУ должны быть внесены не позже, чем за два месяца до его проведения.

В середине января первый вице-президент ФФУ С.СТОРОЖЕНКО заявил, что три четверти региональных футбольных организаций, которые являются коллективными членами Федерации футбола Украины, выступают за проведение внеочередного Конгресса ФФУ. По его словам, 38 региональных футбольных организаций выступают за созыв внеочередного Конгресса ФФУ. С.СТОРОЖЕНКО добавил, что это составляет даже не необходимых 2/3, а 3/4 всех организаций - коллективных членов ФФУ. Также вице-президент ФФУ отметил, что большинство из этих 38 организаций выступают за внесение в повестку дня внеочередного Конгресса вопроса о выражении недоверия действующему президенту ФФУ.