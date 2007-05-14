В Донецке скончался родоначальник вратарской династии Виктор Чанов (фото)
Вратарь "команды лейтенантов" 1950-х
|Виктор Гаврилович Чанов
В понедельник в Донецке на 85-м году жизни скончался родоначальник знаменитой футбольной вратарской династии Виктор Гаврилович Чанов.
Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе московского клуба ЦСКА.
Пресс-атташе столичной команды Сергей Аксенов сообщил, что в клуб эта скорбная новость пришла около полудня. Он добавил, что тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Викторович Чанов вылетел в Донецк.
Из Киева в Донецк направится еще один сын умершего - Виктор Викторович, который работает наставником голкиперов в киевском "Динамо".
|Виктор и Вячеслав Чановы
|1950 год. Матч ЦДКА - ”Спартак”. В воротах Виктор Чанов.
Виктор Гаврилович Чанов был членом легендарной "команды лейтенантов" - на протяжении пяти лет он защищал ворота московского ЦДКА.
Фото с сайта "Футбол: новости, люди, история"