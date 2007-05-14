В Донецке скончался родоначальник вратарской династии Виктор Чанов (фото)

19:22, 14 мая 2007
Спорт
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Вратарь "команды лейтенантов" 1950-х

Віктор Гаврилович Чанов

В понедельник в Донецке на 85-м году жизни скончался родоначальник знаменитой футбольной вратарской династии Виктор Гаврилович Чанов.

Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе московского клуба ЦСКА.

Пресс-атташе столичной команды Сергей Аксенов сообщил, что в клуб эта скорбная новость пришла около полудня. Он добавил, что тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Викторович Чанов вылетел в Донецк.

Из Киева в Донецк направится еще один сын умершего - Виктор Викторович, который работает наставником голкиперов в киевском "Динамо".

 

Виктор и Вячеслав Чановы

1950 год. Матч ЦДКА - ”Спартак”. В воротах Виктор Чанов.

Виктор Гаврилович Чанов был членом легендарной "команды лейтенантов" - на протяжении пяти лет он защищал ворота московского ЦДКА.

Фото с сайта "Футбол: новости, люди, история"

 

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