В Донецке скончался родоначальник вратарской династии Виктор Чанов (фото)

В понедельник в Донецке на 85-м году жизни скончался родоначальник знаменитой футбольной вратарской династии Виктор Гаврилович Чанов.

Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе московского клуба ЦСКА.

Пресс-атташе столичной команды Сергей Аксенов сообщил, что в клуб эта скорбная новость пришла около полудня. Он добавил, что тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Викторович Чанов вылетел в Донецк.

Из Киева в Донецк направится еще один сын умершего - Виктор Викторович, который работает наставником голкиперов в киевском "Динамо".

Виктор Гаврилович Чанов был членом легендарной "команды лейтенантов" - на протяжении пяти лет он защищал ворота московского ЦДКА.

Фото с сайта "Футбол: новости, люди, история"