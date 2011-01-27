Тернополь подписал соглашение с Хожувом

Руководство Тернополя подписало соглашение о сотрудничестве с польским городом Хожув в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольского городского совета, программу сотрудничества на 2011 год между двумя городами во время официального визита в Хожув подписал городской голова Сергей НАДАЛ.

Документом также предусмотрено сотрудничество в сферах экономики, образования, культуры Тернополя и Хожува. Кроме того, запланировано ознакомление с опытом работы коммунальных служб, предоставлением населению административных услуг.

Во время встречи с С.НАДАЛОМ городской голова Хожува Анджей КОТЕЛА сообщил об опыте города в реформировании жилищно-коммунального хозяйства. В частности, в Хожуве отказались от услуг больших предприятий коммунальной формы собственности, и перешли к конкурсному отбору по выполнению услуг малыми частными предприятиями по уборке и ремонту дорог, содержания дорожно-мостового хозяйства, придомовых территорий, сбора и вывоза мусора. Все это привело к снижению стоимости услуг, а благодаря конкуренции выросло качество услуг.

Руководство Тернополя будет рассматривать вопрос об использовании этого опыта.

Как сообщал УНИАН, Тернополь включен в официальный каталог УЕФА как город, где сможет тренироваться одна из команд - участниц Евро-2012.