Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею

В финале чемпионата мира по хоккею-2007 победила сборная Канады. В решающем поединке североамериканская команда переиграла Финляндию - 4:2.

В первом периоде канадцы забросили две шайбы, а еще одну - во втором периоде.

В заключительной двадцатиминутке финны отыграли две шайбы и пошли на решающий штурм. Но Рик Нэш вышел один на один с их вратарём...