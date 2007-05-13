Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею
21:28, 13 мая 2007Спорт
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Серебро - у финнов
В финале чемпионата мира по хоккею-2007 победила сборная Канады. В решающем поединке североамериканская команда переиграла Финляндию - 4:2.
В первом периоде канадцы забросили две шайбы, а еще одну - во втором периоде.
В заключительной двадцатиминутке финны отыграли две шайбы и пошли на решающий штурм. Но Рик Нэш вышел один на один с их вратарём...
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