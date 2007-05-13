Завершились матчи 26 тура Чемпионата Украины по футболу

Завершились сегодняшние матчи 26 тура Чемпионата Украины по футболу.

Динамо на выезде не смогло обыграть алчевскую Сталь – 1:1. Счет в матче открыли киевляне: на 32 минуте после скидки Шацких Клебер протолкнул мяч в сетку. А уже через 6 минут Сталь восстановила равновесие - на дальней штанге Александр Половков в прыжке замкнул передачу Алана.

Таврия на своем поле поиздевалась над запорожским Металлургом - 5:1 (Лакки Идахор оформил хет-трик: 21, 32, 52; Эдмар забил с пенальти 88; Гоменюк с игры, 45 – на счету Кашевского гол престижа, 31)

Ильичевец дома проиграл Заре 0:1 (Храмцов 21). Ворскла одолела Кривбасc – 2:1 (Цурри 33, Чижов, 82 – Сачко, 51). ФК Харьков разошелся миром с Карпатами 0:0. Шахтер на выезде взял верх над киевским Арсеналом 1:2 (Джакобия, 5 - Вукич, 70, с пенальти; Марика, 83).

Свой матч завтра осталось сыграть донецкому Металлургу с Металлистом. Прямая трансляция на канале “Украина” в 18:00.

Накануне 13 мая был сыгран матч Днепр – Черноморец. Со счетом 1:0 (Корниленко,63) победил Днепропетровск.