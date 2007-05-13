Финиш Премьер-лиги: Челси повторяет рекорд Ливерпуля

Сегодня сыграно 10 матчей последнего 38-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед проиграл Вест Хэму с минимальным счетом 0:1, но празднует победу в общем зачете.

Для команды Андрея Шевченко этот матч особенного значения не имел, однако Челси вышел почти в боевом составе. На поле появились и Дрогба, и Лемпард, и Чех с Терри. "Синие" повторили рекорд "Ливерпуля" - 63 домашних матча без поражений. И только... Сначала на 50 минуте Эвертон вышел вперед - лондонцев огорчил Воген -, а через 7 минут пришла очередь забивать Дрогба (для ивуарийца это 20 гол в Премьер-лиге). 1:1 и Челси заканчивает сезон на 2-й позиции, а Эвертон попадает в Кубок УЕФА.

Остальные матчи закончились с такими результатами:

Блекберн - Ридинг 3:3

Болтон - Астон Вилла 2:2

Ливерпуль - Чарлтон 2:2

Мидлсбро - Фулхем 3:1

Портсмут - Арсенал 0:0

Шеффилд - Уиган 1:2

Тоттенхем - Манчестер Сити 2:1

Уотфорд - Ньюкасл 1:1