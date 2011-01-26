Нинкович получил серьезную травму
08:41, 26 января 2011Спорт
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Семин: это очень неприятный момент
Повреждение, которое получил в товарищеской игре против хайфского "Маккаби" Милош Нинкович, довольно серьезное.
Об этом официальному сайту клуба заявил тренер команды Юрий Семин.
"Травма Нинковича - это очень неприятный момент. Сейчас сложно сказать, на какой срок он выбыл, - сказал он. - Пройдет обследование, тогда и станет видно. Травма у него достаточно серьезная, был грубый прием со стороны игрока "Маккаби".
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