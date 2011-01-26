Нинкович получил серьезную травму

Повреждение, которое получил в товарищеской игре против хайфского "Маккаби" Милош Нинкович, довольно серьезное.

Об этом официальному сайту клуба заявил тренер команды Юрий Семин.

"Травма Нинковича - это очень неприятный момент. Сейчас сложно сказать, на какой срок он выбыл, - сказал он. - Пройдет обследование, тогда и станет видно. Травма у него достаточно серьезная, был грубый прием со стороны игрока "Маккаби".

Чемпион