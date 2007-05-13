Тренер Милана сделает все возможное, чтобы вернуть Шевченко

Главный тренер "Милана" Карло АНЧЕЛОТТИ подтвердил, что клуб сделает все возможное, чтобы вернуть нападающего "Челси" Андрея ШЕВЧЕНКО в Италию, передает NEWSru.

"Приобрести ШЕВЧЕНКО будет сложно финансово, даже если "Милан" сделает все возможное, чтобы вернуть его. Он принадлежит "Челси", и все зависит от их намерений", - сказал К.АНЧЕЛОТТИ.

А.ШЕВЧЕНКО - обладатель "Золотого мяча" 2004 года - в мае 2006 года перешел на четыре года в состав "Челси" за 30 миллионов фунтов стерлингов. До этого за итальянский "Милан" он выступал четыре сезона подряд, забив 173 гола в 296 встречах. Однако в "Челси" его результативность оставляет желать лучшего.

С момента своего перехода из "Милана" А.ШЕВЧЕНКО пока не сумел оправдать свой звездный статус, и цена его трансфера в 30 миллионов фунтов представляется явно завышенной. Накануне А.ШЕВЧЕНКО еще раз попросил дать ему время на то, чтобы стать звездой "Челси".