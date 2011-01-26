МЮ совершил удивительный камбек

В английской Премьер-лиге состоялись два матча, не сыгранные из-за погодных условий в начале декабря: игра 16-го тура Блэкпул - МЮ (последняя несыгранная встреча тура) и игра 18-го тура Уиган - Астон Вилла (в этом туре в календарное время удалось провести только три матча).

Блэкпул - МЮ 2:3 (Кэткарт 15, Кэмпбелл 44 - Бербатов 72, 87, Эрнандес 73)

Уиган - Астон Вилла 1:2 (МакКарти 80 - Агбонлахор 50, Янг 61 пен.)

***

Остальные пропущенные матчи 18-го тура

Сегодня, 26 января, доиграют 18-й тур Ливерпуль и Фулхэм; 15 февраля Бирмингем - Ньюкасл; 22 февраля Арсенал - Сток Сити, Блэкпул - Тоттенхэм, Вест Бромвич - Вулверхэмптон.

А матч - все еще не лишенный турнирной интриги и всегда означающий принципиальное противостояние - Челси - МЮ назначен на 1 марта.