Определились финалисты чемпионата мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею определился второй финалист. Им стала сборная Канады, уверенно обыгравшая Швецию (4:1). Уже в первом периоде канадцы забросили три безответных шайбы. Шведы так и не смогли создать у ворот канадцев опасных моментов. Единственную шайбу сборная Швеции забросила с помощью рикошета от конька канадского игрока. Канадцы, наоборот, играли спокойно, от обороны и имели несколько возможностей для взятия ворот. Одна из контратак завершилась голом - игроки сборной канады реализовали выход два в одного.

Ранее сегодня сборная России проиграла Финляндии. В первом же периоде шайбу забросил Евгений Малкин, отличившись при реализации численного преимущества. Однако в следующий раз, когда россияне играли впятером против четырех финнов, защитники позволили Хентунену выйти один на один с вратарём. Итого - 1:1 в основное время, а решающую шайбу забросил в овертайме Микко Койву.

В заключительный день чемпионата мира в матче за третье место встретятся сборные России и Швеции. А потом состоится финал Канада - Финляндия.