Португальский полузащитник возвращается в Металлург

Футбольный клуб «Металлург» (Донецк) подписал контракт с португальским полузащитником Рикардо ФЕРНАНДЕШЕМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе клуба со ссылкой на спортивного директора Вардана ИСРАЕЛЯНА.

32-летний португалец с 2007 по 2009 годы уже выступал за «Металлург».

По словам В.ИСРАЕЛЯНА, основной причиной возвращения Р.ФЕРНАНДЕША стала «квалификация игрока и его большое желание вновь играть в нашей команде».

«Мы рады приветствовать Рикардо в нашем коллективе и уверены, что он усилит центр полузащиты «Металлурга», - сказал В.ИСРАЕЛЯН.

Он также сообщил, что Р.ФЕРНАНДЕШ уже прибыл в расположение команды, которая проводит учебно-тренировочный сбор в Турции, и не исключил, что португалец уже 24 января сыграет в тренировочном матче «Металлурга» против румынского «Клужа».

В пресс-службе уточнили, что кроме «Металлурга», Р.ФЕРНАНДЕШ в разные годы выступал, в частности, за такие известные клубы как португальские «Спортинг» и «Порту», кипрские «Апоэль» и «Анортосис», а также израильский «Хапоэль».