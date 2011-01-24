Польша готовит три сценария приема болельщиков

Польская власть готовит три основных сценария приема болельщиков на Евро-2012, в зависимости от того, команды каких государств будут играть в Польше.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил на пресс-конференции в Варшаве руководитель компании Pl2012, которая координирует польские приготовления к чемпионату, Марчин ХЕРРА.

Он отметил, что болельщики разных стран имеют разные привычки, и нужно приготовиться к их приему еще до того, как в декабре этого года будет проведена жеребьевка команд.

„Позже уже не будет времени на подготовку сценариев, а нужно будет их воплощать в жизнь”, - объяснил он.

М.ХЕРРА заметил, что, например, голландцы традиционно приезжают на матчи большими группами и автомобилями, в то время как испанцы, скорее всего, прилетят самолетами.

Он напомнил, что польская власть ожидает приезда в Польшу на Евро-2012 около 1 млн. болельщиков, которые могут потратить во время пребывания в польском государстве около 220 млн. евро.

Министр спорта Польши Адам ГЕРШ, присутствовавший на конференции, отметил, что власть завершает реализацию инфраструктурных проектов и приступает к решению организационных вопросов, среди которых обеспечение безопасности, медицинского обслуживания и логистики во время Евро-2012.

Он выразил убеждение, что Польша совместно с Украиной смогут успешно завершить все необходимые приготовления.

Директор Евро-2012 в Польше Адам ОЛЬКОВИЧ, рассказывая о приготовлении Польши, заметил, что до чемпионата, к которому обе страны готовятся уже 1380 дней, осталось лишь 500 дней.

„Это как последние 15 минут второй половины матча”, - сказал он.

Оценивая масштабы заданий в рамках приготовления к чемпионату, он заметил, что в Польше будет подписано 9 тыс. гражданско-правовых договоров.

М.ХЕРРА добавил, что организацией чемпионата занимаются более 170 организаций, заметив, что 80% всех проектов реализуется с „низким уровнем риска” несвоевременного выполнения.

Представители четырех городов-организаторов, которые также приняли участие в конференции, назвали Евро-2012 шансом ускорить развитие городов и реализовать ряд инфраструктурных проектов, которые без чемпионата были бы реализованы намного позже.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша выиграли право организации Евро-2012 в апреле 2007 года.

Матчи чемпионата состоятся в четырех польских и четырех украинских городах: Варшаве, Гданьске, Вроцлаве, Познани и Киеве, Львове, Донецке, Харькове.