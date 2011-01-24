К Евро-2012 украинцы подготовили свой ответ вувузеле (фото)

В Украине к Евро-2012 футбольным болельщикам могут предложить достойный ответ африканской вувузеле: трипольский свисток - зозулицу.

В народе этот музыкальный инструмент, сделанный из глины, больше известный как окарина.

"Мы хотим предложить несколько зозулиц разных размеров. Самая маленькая 5-7 см, а большая - около 22 см. Но последняя будет исключительно как сувенир", - рассказал ТСН один из авторов идеи, президент Ассоциации спортивного маркетинга Украины Александр Кучерявый.

"Зозулица имеет низкий приятный звук и не будет раздражать, как африканские вувузелы. Мы уже обратились в комитет Евро-2012, пока все на уровне переговоров", - отметил он.

Правда, не факт, что зозулица прославится. "Сомневаюсь, что УЕФА позволит на стадион проносить глиняные предметы. Они достаточно прочны, а осколки могут быть весьма острыми, чтобы травмировать человека. У болельщиков сейчас отбирают даже пластиковые бутылки, ведь они могут нанести вред", - пояснил делегат Федерации футбола Украины Стефан Решко.

Впрочем, Кучерявый утверждает, что идей у них есть еще много. "Если УЕФА не даст добро - у нас есть несколько проектов, например, чтобы маленькие окарины стали опознавательным знаком болельщика. Также - организовать мастер-классы по обучению игре на зозулице или даже делать их своими руками ... А перед финалом организуем флешмоб, чтобы все фаны одновременно загудели в зозулицу", - рассказал он.