Финляндия получила право провести чемпионат мира по хоккею

В Москве состоялось заседание Конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором было определено, что чемпионат мира 2012 года пройдет в Финляндии.

В ходе голосования Финляндии было отдано 64 голоса. Швеции, также претендовавшей на проведение турнира, голоса отдали 35 человек. Как сообщает официальный сайт ИИХФ, Венгрия, которая изначально подавала заявку на ЧМ-2012, отозвала свою кандидатуру до начала голосования.

Чемпионат мира 2012 года пройдет в Хельсинки и Турку. Напомним, что ЧМ-2008 пройдет в Канаде (Галифакс и Квебек), ЧМ-2009 пройдет в Швейцарии, хозяином ЧМ-2010 стала Германия, а ЧМ-2011 пройдет в Словакии.