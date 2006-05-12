Скандал в итальянском футболе: совет директоров ”Ювентуса” подал в отставку

Совет директоров футбольного клуба "Ювентус" в полном составе подал в отставку. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении туринского клуба.

Заседание акционеров клуба, на котором будет решаться вопрос о новом совете директоров, состоится 29 июня 2006 года, передает РИА «Новости».

Администрация "Ювентуса" сложила с себя полномочия в связи с разрастающимся футбольным скандалом, который возник в ходе прослушивания правоохранительными органами телефонных разговоров некоторых высших менеджеров итальянских футбольных клубов.

Прокуроры Рима, Турина и Неаполя, расследуя футбольные махинации, сначала открыли дело против исполнительного директора "Ювентуса" Антонио ДЖИРАУДО, обвинив его в финансовых подлогах. Однако в ходе расследования выявились не только грубейшие нарушения при покупке и продаже игроков. При прослушивании телефонных разговоров следователи узнали, что некоторые высшие руководители клубов заранее договаривались между собой о результатах матчей. По этому поводу сейчас ведутся допросы арбитров, которые попали в список подозреваемых.

Теперь в этом деле, состоящем из 1 тысячи 400 страниц, фигурируют пятьдесят четыре имени, среди которых и нынешний тренер сборной Италии Марчелло ЛИППИ.

По мнению следователей, 18 игр чемпионата страны-2004/2005 были договорными, причем только на долю "Ювентуса" приходится 12 таких матчей. А вообще под подозрением, как сообщили в четверг местные СМИ, оказались такие итальянские футбольные клубы, как "Ювентус", "Фиорентина", "Лацио", "Удинезе", "Мессина", "Сиена", а также "Авеллино", "Ареццо" и "Кротоне".

Пока следователи не дают журналистам полной информации об этом довольно запутанном деле, поскольку проверка фактов подлогов и нарушений еще не закончена. Однако скандал, в результате которого в прошлый понедельник подал в отставку президент итальянской футбольной лиги Франко КАРРАРО, набирает силу и грозит перевернуть весь футбольный мир Италии.