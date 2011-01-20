Динамо (Киев) проиграло Шахтеру в четвертьфинале
В Петербурге идет Кубок Содружества
Белорусский "Шахтер" из Солигорска последним оформил выход в полуфинал международного футбольного турнира "Кубок Содружества", который проходит в Санкт-Петербурге, сообщает РИА "Новости".
Заключительный четвертьфинальный матч закончился победой "горняков" над киевским "Динамо" со счетом 2:1. Александр Алумона вывел белорусов вперед на 23-й минуте, Евгений Макаренко сравнял счет на 56-й, а Алексей Янушкевич забил второй мяч "Шахтера" на 62-й.
За место в финале серебряные призеры чемпионата Белоруссии сразятся с рижским "Сконто".
Во втором полуфинале встретятся бакинский Интер и Зенит из Санкт-Петербурга.
Четвертьфиналы
"Интер" (Азербайджан) – "Мика" (Армения) 4:0
"Зенит" (Россия) – ХИК (Финляндия) 2:1
"Сконто" (Латвия) – "Истиклол" (Таджикистан) 2:0
"Шахтер" (Белоруссия) – "Динамо" (Украина) 2:1