Барселона потерпела разгромное поражение в Кубке Испании

В Кубке Испании по футболу определился второй финалист. Им стал "Хетафе", в ответном матче разгромивший чемпиона страны "Барселону" со счетом 4:0. Футболисты "Хетафе" смогли отыграть дефицит в три мяча после гостевого поражения (2:5).

"Барселона", игравшая практически в сильнейшем составе, первый гол пропустила на 37-й минуте, когда отличился Франческо Каскеро. За две минуты до перерыва Дани Гуиса во второй раз поразил ворота каталонцев. На 70-й минуте после ошибки Карлеса Пуйоля Вивар Дорадо забил третий гол, который дал преимущество "Хетафе" по итогам двух матчей, а довершил разгром "Барселоны" Гуиса три минуты спустя.

Теперь в финале, который состоится 23 июня, "Хетафе" сыграет с "Севильей".

Лента.ру