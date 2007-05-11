Барселона потерпела разгромное поражение в Кубке Испании
08:14, 11 мая 2007Спорт
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Хетафе отыграл дефицит в три мяча
|Роналдиньо оказался бессилен. Фото АР/Yahoo!
"Барселона", игравшая практически в сильнейшем составе, первый гол пропустила на 37-й минуте, когда отличился Франческо Каскеро. За две минуты до перерыва Дани Гуиса во второй раз поразил ворота каталонцев. На 70-й минуте после ошибки Карлеса Пуйоля Вивар Дорадо забил третий гол, который дал преимущество "Хетафе" по итогам двух матчей, а довершил разгром "Барселоны" Гуиса три минуты спустя.
Теперь в финале, который состоится 23 июня, "Хетафе" сыграет с "Севильей".
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