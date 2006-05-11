Назван главный арбитр на матч ”Динамо” - ”Шахтер”

“Золотой матч”, который состоится между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» 14 мая в Кривом Роге, снова будет судить известный аглийский рефери Стив БЕННЕТТ. Такое решение приняли вчера по завершению в Киеве матча 30-го тура чемпионата Украины «Динамо» Киев – «Шахтер» Донецк руководство Федерации футбола Украины и президенты клубов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, после короткого обмена мнениями по захватывающей игре между лидерами чемпионата все собравшиеся положительно оценили действия бригады английских арбитров, которую возглавлял С.БЕННЕТ.

Следует заметить, что Федерация футбола Украины в канун матча 10 мая обратилась за помощью к национальным футбольным ассоциациям Германии, Франции, Англии и Испании. Выбор этих стран был обусловлен обращением руководителей «Динамо» и «Шахтера» не приглашать на матч арбитров из постсоветского пространства или стран Восточной Европы. После тщательного изучения предложенных кандидатур Комитет арбитров ФФУ остановил свой выбор на известном рефери с Британских островов.

Во время послематчевого обсуждения все согласились с предложением обратиться к английским арбитрам с просьбой по проведению решающего матча, учитывая ограниченность во времени в поиске новых арбитров. Руководители «Шахтера» и «Динамо» не отрицали, сообщила пресс-служба.

12 мая состоится заседание Комитета арбитров и Инспекторского комитета ФФУ, на котором будет назначен делегат ФФУ, судейский наблюдатель ФФУ и утверждена бригада арбитров для проведения «золотого» матча.