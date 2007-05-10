Открылся крупнейший в Украине крытый футбольный стадион

В Мариуполе открыт крупнейший в Украине крытый футбольный стадион с искусственным покрытием, построенный металлургическим комбинатом им. Ильича.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на открытии арены, руководитель комбината, народный депутат V созыва Владимир БОЙКО отметил, что "главная задача строительства стадиона – развитие детского и юношеского спорта в Мариуполе". "Нам нужно увлечь молодых людей здоровым образом жизни, забрать их с улиц в спортивные залы", - сказал В.БОЙКО.

Стадион, получивший название "Ильичевец", рассчитан на 5 тысяч зрителей. Высота внешних конструкций стадиона составляет 25 метров, над футбольным полем – 15 метров. Кроме футбола в спортивном комплексе есть возможность проводить тренировки и соревнования по волейболу, боксу, баскетболу и другим видам спорта. В здании стадиона по-современному оборудованы 450 помещений, включающих небольшие спортивные залы, раздевалки, душевые.

По словам директора нового стадиона Дмитрия ЧЕРНОУСОВА, здание спроектировано мариупольскими и киевскими специалистами и построено со значительным запасом прочности с применением современных строительных технологий.

Представители комбината не назвали сумму затрат на строительство, однако по неофициальной информации, на возведение "Ильичевца" было потрачено около 50 млн. долларов.