Открылся крупнейший в Украине крытый футбольный стадион

20:29, 10 мая 2007
Спорт
1789

"Ильичевец" рассчитан на 5 тысяч зрителей

В Мариуполе открыт крупнейший в Украине крытый футбольный стадион с искусственным покрытием, построенный металлургическим комбинатом им. Ильича.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на открытии арены, руководитель комбината, народный депутат V созыва Владимир БОЙКО отметил, что "главная задача строительства стадиона – развитие детского и юношеского спорта в Мариуполе". "Нам нужно увлечь молодых людей здоровым образом жизни, забрать их с улиц в спортивные залы", - сказал В.БОЙКО.

Стадион, получивший название "Ильичевец", рассчитан на 5 тысяч зрителей. Высота внешних конструкций стадиона составляет 25 метров, над футбольным полем – 15 метров. Кроме футбола в спортивном комплексе есть возможность проводить тренировки и соревнования по волейболу, боксу, баскетболу и другим видам спорта. В здании стадиона по-современному оборудованы 450 помещений, включающих небольшие спортивные залы, раздевалки, душевые.

По словам директора нового стадиона Дмитрия ЧЕРНОУСОВА, здание спроектировано мариупольскими и киевскими специалистами и построено со значительным запасом прочности с применением современных строительных технологий.

Представители комбината не назвали сумму затрат на строительство, однако по неофициальной информации, на возведение "Ильичевца" было потрачено около 50 млн. долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter