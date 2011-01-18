Суркис не спешит покупать Алиева

Президент киевского «Динамо» прокомментировал « СЭ » последние высказывания коллеги из московского «Локомотива» Ольги Смородской по поводу вероятного возвращения в украинский клуб полузащитника Александра Алиева и повышения за минувший год его трансферной стоимости до 11 миллионов евро.

- Порой складывается ощущение, что госпожа Смородская разговаривает сама с собой, - сказал Суркис. - Она заявляет, что находится в переговорном процессе с «Динамо», но такого процесса, следует понимать, не существует в принципе. Мы обсуждали с ней лишь предусмотренные соглашением с «Локо» сроки перевода на наш счет последних траншей трансферной стоимости Алиева - и не более того. Президент московского клуба считает, что игрок стоит теперь уже 11 миллионов? Это ее право, но выкупать права на Алиева за такую сумму, даже за вычетом все еще не заплаченных нам четырех миллионов евро, мы не намерены.

По словам президента "Динамо", клуб может обойтись и без Алиева: "Наш главный тренер говорил об Алиеве, но его интерес к нему, как я уже имел случай заметить, с фанатизмом не граничит. Мы вполне сможем обойтись без этого игрока - тем более, что в Лиге Европы в этом сезоне совершенно точно не могли бы на него рассчитывать…"