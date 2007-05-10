7-летнего сына Реброва называют самым большим талантом украинского футбола

Самый известный футбольный агент в Украине – Шандор Варга (на днях он вернулся из Англии) в интервью Газете по-киевски заявил, что он открыл «самый большой талант украинского футбола» - 7-летнего сына известного футболиста киевского Динамо Сергея Реброва. И это – не шутка, утверждает футбольный агент.

«Я нашел самый большой талант украинского футбола. Мы заключили соглашение с Дмитрием Ребровым – да, 7-летним сыном Сергея. Это мой самый молодой клиент. Я не шучу, - сказал Варга. - Только что вернулся с базы "Динамо" на Нивках – это просто сумасшедшая левая нога и очень правильное мышление. Редко бывает, чтобы талант был настолько заметен в таком возрасте. Но Дима – уникум, это от Бога. На тренировках он исполняет такие приемы, которые ему вообще-то еще учить нельзя».

Вообще-то, по словам Варги, Ребров-младший равняется на Челси, а не на команду, в которой играет его отец. «Ему нравится "Челси" – играет в этой майке».