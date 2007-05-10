7-летнего сына Реброва называют самым большим талантом украинского футбола
15:02, 10 мая 2007Спорт
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Мнение футбольного агента
|Шандор Варга
«Я нашел самый большой талант украинского футбола. Мы заключили соглашение с Дмитрием Ребровым – да, 7-летним сыном Сергея. Это мой самый молодой клиент. Я не шучу, - сказал Варга. - Только что вернулся с базы "Динамо" на Нивках – это просто сумасшедшая левая нога и очень правильное мышление. Редко бывает, чтобы талант был настолько заметен в таком возрасте. Но Дима – уникум, это от Бога. На тренировках он исполняет такие приемы, которые ему вообще-то еще учить нельзя».
Вообще-то, по словам Варги, Ребров-младший равняется на Челси, а не на команду, в которой играет его отец. «Ему нравится "Челси" – играет в этой майке».
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