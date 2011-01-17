В ФФУ говорят, что не уполномочивали Стороженко делать заявление

Федерация футбола Украины не уполномочивала ни одного из вице-президентов на обнародование каких-либо официальных комментариев по поводу позиции ее коллективных членов или Исполкома национальной ассоциации относительно идеи созыва внеочередного Конгресса ФФУ.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФФУ.

В частности, пресс-служба отмечает, что «в пятницу, 14 января, гражданин СТОРОЖЕНКО С.М. провел пресс-конференцию, на которой распространил информацию о своем личном видении ситуации вокруг ХII Конгресса ФФУ. Федерация футбола Украины не уполномочивала ни одного из вице-президентов на обнародование каких-либо официальных комментариев по поводу позиции ее коллективных членов или Исполкома национальной ассоциации относительно идеи созыва внеочередного Конгресса ФФУ».

В ФФУ отмечают, что «рабочая группа, созданная Администрацией ФФУ, продолжает изучать присланные от коллективных членов документы, в том числе – 21 первичный протокол о нецелесообразности проведения внеочередного конгресса – для подготовки предметного рассмотрения этого вопроса на заседании Исполкома в сроки, установленные уставом организации».

Процесс анализа всех без исключения протоколов уполномоченных собраний коллективных членов, которые были представлены в ФФУ на 14 января, в соответствии с уставными требованиями проходит под пристальным мониторингом ФИФА-УЕФА, подчеркивает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Пресс-служба ФФУ отмечает, что дополнительно будет информировать о дате проведения указанного Исполкома федерации футбола.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2010 года должен был состояться очередной Конгресс Федерации футбола Украины, однако большинство его делегатов отказались утвердить повестку дня этого заседания, и конгресс фактически не состоялся.

Первый вице-президент Федерации футбола Украины Сергей СТОРОЖЕНКО обратился к президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ и президенту ФИФА Йозефу БЛАТТЕРУ с письмами, в которых проинформировал их о требовании большинства коллективных членов Федерации футбола Украины созвать внеочередной Конгресс ФФУ.