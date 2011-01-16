Украинский клуб выиграл чемпионат России

Спортсменки муниципального спортивного клуба «Сумчанка», выиграв все свои матчи, стали триумфаторами открытого чемпионата Российской Федерации по индорхоккею, проходившего в городе Дзержинске Нижегородской области.

Как передает корреспондент УНИАН, впервые в истории розыгрыша чемпионом РФ стала команда с Украины.

В пресс-службе МСК «Сумчанка» сообщили, что команда, фактически была лишена возможности тренироваться в Сумах из-за отказа Украинской академии банковского дела НБУ предоставить ей для этого легкоатлетический манеж. Потому спортсменки вынуждены были тренироваться за рубежом.

По результатам игр многократные чемпионки Украины продемонстрировали огромное преимущество в классе, обыграв с большим преимуществом всех соперников: ХК «Электросталь» (Электросталь) со счетом 14:1, «Вымпел» (Королев) - 4:0, Динамо (Казань) - 14:0, «Метрострой» (Санкт-Петербург) - 11:2, «Марьино» (Москва) - 8:1 и «Волга-Телеком» (Нижний Новгород) - 5:2.

Следующим этапом подготовки к чемпионату мира и Кубку европейских чемпионов станет участие клуба и игроков национальной сборной Украины (состоящей в основном из сумчанок) в 25-ом международном турнире по индорхоккею «Лейпцигская ярмарка» с 21 по 23 января в Германии.

А наиболее значимым событием индорхоккейного сезона-2011 станет чемпионат мира, который состоится 8-13 февраля в Познани (Польша). Национальная сборная Украины квалифицировалась на чемпионат мира как чемпион Европы-2010.

Соперниками команды в подгруппе будут национальные сборные Голландии, Чехии, Австрии, Аргентины и Казахстана.

Завершится индорхоккейный сезон участием МСК «Сумчанка» в Кубке европейских чемпионов по индорхоккею, который состоится с 25 по 27 февраля в немецком Мангейме.

Справка УНИАН. Индорхоккей - вариант хоккея на траве, при котором игры проходят на площадке в зале в формате "6 на 6 игроков".