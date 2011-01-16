Результаты 23-го тура английской Премьер-лиги
День сплошных боевых ничьих
Сегодняшними матчами завершается 23-й тур английской Премьер-лиги
Ливерпуль - Эвертон 2:2 (Мейрелеш 28, Кёфт 68 пен. - Дистен 47, Бекфорд 52)
Сандерленд - Ньюкасл 1:1 (Гьян 90 - Нолан 51)
Бирмингем - Астон Вилла 1:1 (Джонсон 48 - Коллинз 72)
Тоттенхэм - МЮ 0:0
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Напомним, что вчера сыгралиВест Хэм - Арсенал 0:3 (Перси 12, 76 пен., Уолкотт 41)
Челси - Блэкберн 2:0 (Иванович 56, Анелька 77)
Манчестер Сити - Вулверхэмптон 4:3 (К.Туре 39, Тевес 49, 65 Я.Туре 53 - Милияш 11, Кевин Дойл 67 пен., Зубар 85)
Вест Бромвич - Блэкпул 3:2 (Одемвинги 37, 86, Моррисон 51 - Воган 10, Тэйлор-Флетчер 79)
Сток Сити - Болтон 2:0 (Хиггинботам 36, Этерингтон 63 пен.)
Уиган - Фулхэм 1:1 (Родальега 56 - Джонсон 85)
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Матчи 24-го тура состоятся
22 января
Вулверхэмптон (21) - Ливерпуль (26)
Арсенал (43) - Уиган (22)
Блекпул (28) - Сандерленд (34)
Эвертон (26) - Вест Хэм (25)
Фулхэм (23) - Сток Сити (30)
МЮ (45) - Бирмингем (23)
Ньюкасл (29) - Тоттенхэм (37)
Астон Вилла (22) - Манчестер Сити (45)
23 январяБлекберн (28) - Вест Бромвич (25)
24 января
Болтон (30) - Челси (38)
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Кроме того будут сыграны матчи, пропущенные в минувших турах
25 январяБлекпул - МЮ (пропущенный матч 16 тура)
Уиган - Астон Вилла (пропущенный матч 18 тура)
26 января
Ливерпуль - Фулхэм (пропущенный матч 18 тура)