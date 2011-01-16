Результаты 23-го тура английской Премьер-лиги

18:59, 16 января 2011
Спорт
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День сплошных боевых ничьих

Сегодняшними матчами завершается 23-й тур английской Премьер-лиги

Ливерпуль - Эвертон 2:2 (Мейрелеш 28, Кёфт 68 пен. - Дистен 47, Бекфорд 52)

Сандерленд - Ньюкасл 1:1 (Гьян 90 - Нолан 51)

Бирмингем - Астон Вилла 1:1 (Джонсон 48 - Коллинз 72)

Тоттенхэм - МЮ 0:0

***

Напомним, что вчера сыграли

Вест Хэм - Арсенал 0:3 (Перси 12, 76 пен., Уолкотт 41)

Челси - Блэкберн 2:0 (Иванович 56, Анелька 77)

Манчестер Сити - Вулверхэмптон 4:3 (К.Туре 39, Тевес 49, 65 Я.Туре 53 -  Милияш 11, Кевин Дойл 67 пен., Зубар 85)

Вест Бромвич - Блэкпул 3:2 (Одемвинги 37, 86, Моррисон 51 - Воган 10, Тэйлор-Флетчер 79)

Сток Сити - Болтон 2:0 (Хиггинботам 36, Этерингтон 63 пен.)

Уиган - Фулхэм 1:1 (Родальега 56 - Джонсон 85)

***

Матчи 24-го тура состоятся

22 января

Вулверхэмптон (21) - Ливерпуль (26)

Арсенал (43) - Уиган (22)

Блекпул (28) - Сандерленд (34)

Эвертон (26) - Вест Хэм (25)

Фулхэм (23) - Сток Сити (30)

МЮ (45) - Бирмингем (23)

Ньюкасл (29) - Тоттенхэм (37)

Астон Вилла (22) - Манчестер Сити (45)

23 января

Блекберн (28) - Вест Бромвич (25)

24 января

Болтон (30) - Челси (38)

***

Кроме того будут сыграны матчи, пропущенные в минувших турах

25 января

Блекпул - МЮ (пропущенный матч 16 тура)

Уиган - Астон Вилла (пропущенный матч 18 тура)

26 января

Ливерпуль - Фулхэм (пропущенный матч 18 тура)

 

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