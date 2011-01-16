Результаты 23-го тура английской Премьер-лиги

День сплошных боевых ничьих

Сегодняшними матчами завершается 23-й тур английской Премьер-лиги Ливерпуль - Эвертон 2:2 (Мейрелеш 28, Кёфт 68 пен. - Дистен 47, Бекфорд 52) Сандерленд - Ньюкасл 1:1 (Гьян 90 - Нолан 51) Бирмингем - Астон Вилла 1:1 (Джонсон 48 - Коллинз 72) Тоттенхэм - МЮ 0:0 *** Напомним, что вчера сыграли Вест Хэм - Арсенал 0:3 (Перси 12, 76 пен., Уолкотт 41) Челси - Блэкберн 2:0 (Иванович 56, Анелька 77) Манчестер Сити - Вулверхэмптон 4:3 (К.Туре 39, Тевес 49, 65 Я.Туре 53 - Милияш 11, Кевин Дойл 67 пен., Зубар 85) Вест Бромвич - Блэкпул 3:2 (Одемвинги 37, 86, Моррисон 51 - Воган 10, Тэйлор-Флетчер 79) Сток Сити - Болтон 2:0 (Хиггинботам 36, Этерингтон 63 пен.) Уиган - Фулхэм 1:1 (Родальега 56 - Джонсон 85) *** Матчи 24-го тура состоятся 22 января Вулверхэмптон (21) - Ливерпуль (26) Арсенал (43) - Уиган (22) Блекпул (28) - Сандерленд (34) Эвертон (26) - Вест Хэм (25) Фулхэм (23) - Сток Сити (30) МЮ (45) - Бирмингем (23) Ньюкасл (29) - Тоттенхэм (37) Астон Вилла (22) - Манчестер Сити (45) 23 января Блекберн (28) - Вест Бромвич (25) 24 января Болтон (30) - Челси (38) *** Кроме того будут сыграны матчи, пропущенные в минувших турах 25 января Блекпул - МЮ (пропущенный матч 16 тура) Уиган - Астон Вилла (пропущенный матч 18 тура) 26 января Ливерпуль - Фулхэм (пропущенный матч 18 тура)

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