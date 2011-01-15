Результаты матчей 23-го тура английской Премьер-лиги
22:24, 15 января 2011Спорт
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Арсенал не намерен покидать тройку
Завершились сегодняшние матчи 23-го тура английской Премьер-лиги
Вест Хэм - Арсенал 0:3 (Перси 12, 76 пен., Уолкотт 41)
Челси - Блэкберн 2:0 (Иванович 56, Анелька 77)
Манчестер Сити - Вулверхэмптон 4:3 (К.Туре 39, Тевес 49, 65 Я.Туре 53 - Милияш 11, Кевин Дойл 67 пен., Зубар 85)
Вест Бромвич - Блэкпул 3:2 (Одемвинги 37, 86, Моррисон 51 - Воган 10, Тэйлор-Флетчер 79)
Сток Сити - Болтон 2:0 (Хиггинботам 36, Этерингтон 63 пен.)
Уиган - Фулхэм 1:1 (Родальега 56 - Джонсон 85)
Завтра тур завершат
Бирмингем (22) - Астон Вилла (21)
Ливерпуль (25) - Эвертон (25)
Тоттенхэм (36) - МЮ (44)
Сандерленд (33) - Ньюкасл (28)
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