Результаты матчей 23-го тура английской Премьер-лиги

Арсенал не намерен покидать тройку

Завершились сегодняшние матчи 23-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм - Арсенал 0:3 (Перси 12, 76 пен., Уолкотт 41) Челси - Блэкберн 2:0 (Иванович 56, Анелька 77) Манчестер Сити - Вулверхэмптон 4:3 (К.Туре 39, Тевес 49, 65 Я.Туре 53 - Милияш 11, Кевин Дойл 67 пен., Зубар 85) Вест Бромвич - Блэкпул 3:2 (Одемвинги 37, 86, Моррисон 51 - Воган 10, Тэйлор-Флетчер 79) Сток Сити - Болтон 2:0 (Хиггинботам 36, Этерингтон 63 пен.) Уиган - Фулхэм 1:1 (Родальега 56 - Джонсон 85) Завтра тур завершат Бирмингем (22) - Астон Вилла (21) Ливерпуль (25) - Эвертон (25) Тоттенхэм (36) - МЮ (44) Сандерленд (33) - Ньюкасл (28)

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