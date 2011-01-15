Милевский думает, что приход Семина прибавит динамовцам амбиций

Форвард "Динамо" Артем Милевский надеется, что с приходом Юрия Семина к команде вернется прежний уровень.

"Задание у нас на сезон - побольше набрать очков. Попробовать догнать "Шахтер" - это у нас главное задание. Кроме того, у нас уже 17-го февраля ответственная игра с "Бешикташем".

С приходом Юрия Павловича у нас появятся, по-видимому, бóльшие амбиции. Все вспомнят, как хорошо мы играли при этом тренере, и думаю, так будет и в этот раз", - отметил Артем Милевский.

Football.24tv.ua