Большинство россиян не сомневаются, что шахматы - это спорт

Размышляя на тему того, что считать видами спорта, а что - хобби, большинство (69%) россиян не сомневаются в том, что шахматы относятся именно к первым. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Столько же россиян считают видом спорта альпинизм (69%). Что касается такого вида досуга, как авиамоделирование, то оно, с точки зрения опрошенных, является только увлечением (64%). Так же респонденты оценивают и дартс (49%), хотя каждый четвертый затрудняется определить, хобби это или все же вид спорта.

В целом, мужчины более склонны причислять все указанные занятия к видам спорта. Так, шахматы к ним относят 73% мужчин и 66% женщин, альпинизм - 72% и 66% соответственно, авиамоделирование - 26% и 21%, а дартс - 30% и 22%.

Молодежь также чаще считает перечисленные занятия видами спорта, чем пожилые сограждане. Среди 18-24-летних шахматы считают спортивным состязанием 73% опрошенных, а среди респондентов в возрасте от 60 лет - 64%. Молодежь также более склонна считать видом спорта альпинизм (71% против 58% соответственно), авиамоделирование (25% против 19%) и дартс (32% против 15%).

Кроме того, перечисленные занятия к видам спорта склонны относить высокообразованные респонденты и активные пользователи интернета.