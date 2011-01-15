ФИФА может согласиться на видеоповтор при определении гола

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер подтвердил, что в данный момент организация рассматривает возможность внедрения в cудейство видеоповторов или других технологий, которые должны помочь арбитрам при определении забитых голов.

"Международный совет футбольных ассоциаций" (IFAB), - заявил он в интервью спортивному отделу телеканала CNN, - организация весьма консервативная... но если предложенный проект предоставит достаточно точный и не слишком сложный метод [определения взятия ворот], мы не будем сопротивляться".

Блаттер пояснил, что в Цюрихе было протестировано 17 различных систем отслеживания взятия ворот, из которых было отобрано четыре или пять лучших.

Как утверждает швейцарец, если в конечном итоге будет разработана надежная технология, способная точно определить, пересек мяч линию ворот или нет, то "ее надо принимать".