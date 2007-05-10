Челси и МЮ разошлись миром

В среду в английской Премьер-лиге состоялся один перенесенный матч 34-го тура. На «Стэмфод Бридж» сошлись прошлогодний чемпион «Челси» и чемпион нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед».

Так как матч не имел никакого турнирного значения, оба тренера дали своим лидерам передышку. Оба клуба вышли на матч с резервными голкиперами в составе (Кудичини у «Челси» и Кушчак у «Юнайтед»). Кроме того, в составе манкунианцев не было ни Криштиану Роналдо, ни Райана Гиггза, а Уэйн Руни, Рио Фердинанд, Майкл Кэррик и Пол Скоулз остались в резерве (по ходу матча на поле из них вышли лишь Руни и Кэррик). В то же время первый полноценный дебют в составе гостей получился у китайского нападающего МЮ Донга Фангджу. Правда, показать чего-то экстраординарного форварду не удалось, и за 17-ть минут до конца матча он уступил свое место на поле Уэйну Руни.

Что касается игры, то основные события матча развернулись в концовке встречи. За 10-ть минут до финального свистка со скамейки запасных был удален наставник «аристократов» Жозе Моуриньо - португалец слишком бурно отреагировал на фол соперника и обслуживавший матч Грэм Пол отправил его досматривать матч с трибуны.

Оставшись без тренера, «синим» удалось создать пару моментов у ворот соперника. Сперва польский голкипер МЮ не без труда парировал удары Саломона Калу и Лассаны Диарра, а за четыре минуты до финального свистка напугал своих партнеров, не удержав мяч в руках после прострела Джо Коула. Уже в компенсированное время Кушчак вновь ошибся, махнув мимо мяча после подачи углового, после чего Уэйн Бридж казалось бил наверняка по пустым воротам, но в последний миг футболисты МЮ успели-таки вынести мяч с линии ворот, сохранив свои ворота на замке.

Напомним, что клубы «расстаются» всего лишь на неделю - в следующую субботу (19 мая) «Челси» и МЮ снова сойдутся в очном поединке (на «Уэмбли» клубы будут биться за последний трофей сезона - Кубок Англии).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

34-й тур. Перенесенный матч

Челси - МЮ - 0:0.

Челси: Кудичини, Паулу Феррейра, Терри, Эссьен, Бридж, Диарра (Нуну Мораиш, 88), Макелеле, Микель (Д.Коул, 46), Райт-Филлипс, Синклэйр (Бен Саар, 54), Калу

Манчестер Юнайтед: Кушчак, О`Ши, Браун, Ли, Хайнце (Кэррик, 65), Иглс, Флетчер, Смит, Ричардсон, Донг (Руни, 73), Сульшер.

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